取代歐巴馬健保 美國共和黨今提新方案

美國國旗和聽診器。(圖\Shutterstock)

美國眾議院共和黨員今公布替代歐巴馬健保的新方案，擬在2020年1月1日終止歐巴馬健保案，以及醫療補助計畫(Medicaid)的擴增，並改變給予補助的標準。這個新方案將會被送往參眾兩院，由委員會進行審核。

據路透社(Reuters)報導，這個新方案允許已擴增Medicaid的州，繼續讓個人加入直到2019年年底，並且在這之後繼續獲得聯邦資金，但在這之後Medicaid獲得的聯邦資金將會有個上限。根據共和黨發言人保羅‧萊恩(Paul Ryan)公布的新方案訊息，共和黨認為Medicaid雖是個重要的醫療補助，但也充滿許多缺陷，歐巴馬健保使得這些缺陷更為嚴重。

這個新方案也擬取消歐巴馬健保以收入為標準的補助，改以年齡和家庭大小為標準，而給予可退回的稅額抵免，這個抵免屏除收入高的族群。共和黨認為歐巴馬以收入為標準，會降當人們努力工作的意願，新方案會使得中低收入的美國人可藉由工作和政府計畫獲得健保。

這個新方案也計畫在2018年1月取消歐巴馬健保對美國民眾徵收的稅，並且立即取消對不加入健保的個人和資方的罰金。

眾議院籌款委員會主席Kevin Brady表示，這個新方案將把權力從美國政府手上交還給美國人民。但民主黨警告共和黨，撤銷歐巴馬健保可能會使全美健保系統陷入危機，歐巴馬健保已經使得2,000萬美國人民首次獲得醫療保險。

(中時電子報)