取代歐巴馬健保 美國共和黨今提新方案
美國眾議院共和黨員今公布替代歐巴馬健保的新方案，擬在2020年1月1日終止歐巴馬健保案，以及醫療補助計畫(Medicaid)的擴增，並改變給予補助的標準。這個新方案將會被送往參眾兩院，由委員會進行審核。
據路透社(Reuters)報導，這個新方案允許已擴增Medicaid的州，繼續讓個人加入直到2019年年底，並且在這之後繼續獲得聯邦資金，但在這之後Medicaid獲得的聯邦資金將會有個上限。根據共和黨發言人保羅‧萊恩(Paul Ryan)公布的新方案訊息，共和黨認為Medicaid雖是個重要的醫療補助，但也充滿許多缺陷，歐巴馬健保使得這些缺陷更為嚴重。
這個新方案也擬取消歐巴馬健保以收入為標準的補助，改以年齡和家庭大小為標準，而給予可退回的稅額抵免，這個抵免屏除收入高的族群。共和黨認為歐巴馬以收入為標準，會降當人們努力工作的意願，新方案會使得中低收入的美國人可藉由工作和政府計畫獲得健保。
這個新方案也計畫在2018年1月取消歐巴馬健保對美國民眾徵收的稅，並且立即取消對不加入健保的個人和資方的罰金。
眾議院籌款委員會主席Kevin Brady表示，這個新方案將把權力從美國政府手上交還給美國人民。但民主黨警告共和黨，撤銷歐巴馬健保可能會使全美健保系統陷入危機，歐巴馬健保已經使得2,000萬美國人民首次獲得醫療保險。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。