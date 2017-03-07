搭配蘭展設入口意象 台南旅店展創意

2017台灣國際蘭展3月4日在台灣蘭花生物科技園區登場，台南市政府邀請15家觀光產業業者在蘭展期間，於自家大門口設計蘭花主題入口意象，讓遊客一到台南就感受到蘭花魅力。

台南市政府觀光旅遊局今天指出，這次邀集台南晶英、台南大億麗緻、香格里拉台南遠東國際大飯店、台糖長榮酒店、台南老爺行旅、桂田酒店、關子嶺統茂溫泉會館、台南富驛時尚酒店、宏盛鑫商務飯店、揚悅旅館、荷蘭洋行維夏館、新大南科大飯店、大坑休閒農場、江南渡假村、藝群皮膚科診所等15家觀光產業業者共襄盛舉。

各業者在店家入口以蘭花為主體設計，結合不同素材進行藝術裝置，展現各具風格的蘭花空間擺設。

如大坑休閒農場的「蘭花童趣隧道」，在園區內共布置了約3萬朵蝴蝶蘭，入口處呈現鄉村童趣風，遍布花盆人偶，隧道也以蝴蝶、風箏來布置，讓人想起小時候放風箏卡在樹上的趣味，令人會心一笑憶兒時。

市府觀光旅遊局指出，其餘各家作品在設計上也充滿巧思，充分結合蘭花、藝術及台南人文風情等元素，設計出獨特風格的蘭花空間擺設，希望帶給遊客無限驚喜。1060307

(中央社)