遏阻酒駕 時力提修法加重拒測累犯處罰

為有效抑止酒後駕車比率，時代力量立法院黨團今天提出修法，增訂拒絕酒測累犯規定，若在5年內拒測2次，可處18萬元罰鍰並終身不得考領駕照，同時新增課予同車乘客責任。

時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會後記者會，提出道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，以及民事訴訟法第427條條文修正草案。時力黨團總召徐永明說，希望在法律上強化防制酒駕，盼交通委員會、司法及法制委員會盡速排審，國人期待很高，「要動起來」。

時力立法委員黃國昌說，為降低拒絕酒測頻率，加重拒測累犯處罰，現在拒測可處新台幣9萬元罰鍰並吊銷駕照；草案明訂，若駕駛人5年內拒測2次以上，除加重罰鍰1倍外，終身不能考取駕照。

黃國昌說，若同車乘客明知駕駛已經飲酒或吸食毒品，就不可以再跟他同行，違反者處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，但比照日本法，排除18歲以下直系親屬，或客運業乘客。

另外，黃國昌表示，提出民事訴訟法修法，目的是希望被害人能透過較簡易迅速的訴訟程序獲得賠償。草案明訂，因駕駛動力交通工具導致損害的求償事件，以及保險給付都適用簡易訴訟程序，被害人一審取得勝訴，法院就能宣告假執行，被害人對加害人或保險公司求償，都能更快速地填補損失。

出席記者會的台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜說，拒絕酒測罰9萬元被認為是富人條款，「對富有的人來講，罰他90萬也不為過」，但對防酒駕沒有嚇阻作用；不是等立法、修法才防酒駕，應每天建立酒駕零容忍的心理建設，希望立法院跨黨派都支持修法。1060307

(中央社)