英知名主持人 再批艾瑪華森半裸照

英國女星艾瑪華森（Emma Watson）為時尚雜誌「浮華世界」尺度大解放引發女權主義爭辯，英國知名主持人皮爾斯摩根再挖艾瑪華森早年訪談，批評她對女性裸露態度前後不一。

引發爭議的照片刊登於「浮華世界」（Vanity Fair）3月號，由時尚攝影師提姆華克（Tim Walker）掌鏡。艾瑪華森上身僅以編織披肩遮住兩點，遭人質疑造型太過性感，有違她一貫的女權主義者形象。

艾瑪華森日前接受路透社訪問時談及這起爭議表示：「我真的不懂我的胸部和這（女權主義）有什麼關係。這很令人疑惑，我蠻震驚的。」

她解釋，「女性主義討論的是給予女性選擇權，不是用來打擊其他女性的棍棒。這是關於自由，是關於解放，關於平等。他們說我不能同時又是女性主義者，又有胸部。」

皮爾斯摩根（Piers Morgan）6日在「每日郵報」網站撰文表示，「艾瑪，這真的非常令人疑惑，我同意。」

他說，多數女權主義者，只要不是男人，都有胸部。「不，艾瑪，重點不在於妳身為女權主義者又露胸，重點在妳對於女權主義和露胸這件事情，態度前後不一。」

皮爾斯摩根表示，歌手碧昂絲（Beyonce）在2013年發行同名專輯，當中引用奈及利亞女性主義作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）的TED演講「我們都應該是女權主義者」內容。但這張專輯也有很多音樂錄影帶畫面中，碧昂絲有不少程度的裸露鏡頭，對此評價有正有反。

當時1名女性批評家就說，「我看的時候感覺很複雜。我覺得碧昂絲要傳遞的訊息很複雜。一方面，她把自己歸為女權主義者，但是攝影機鏡頭又非常男性，像是在偷窺她。」

皮爾斯摩根說，「哇。這聽起來就像艾瑪華森說的：拿女性主義當棍棒來打擊其他女性。」

「不過說這話的『正是』艾瑪華森本人。」這是她當年接受雜誌 Wonderland的訪談。1060307

(中央社)