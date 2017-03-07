朴炯植換新東家 可望成宋慧喬同門師弟

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南韓演藝界消息人士今天透露，男團帝國之子成員歌手兼演員朴炯植有望與演藝企劃公司UAA（United Artist Agency）簽約，將與宋慧喬、劉亞仁成為同門藝人。

南韓「亞洲經濟」引述演藝界消息人士透露，朴炯植與目前的經紀公司Star-Empire Entertainment合約即將到期，擁有宋慧喬、劉亞仁等大牌藝人的UAA已向朴炯植招手。

朴炯植作為男團帝國之子的成員於2010年出道，不僅歌舞俱佳，優異的演技也獲得業界和粉絲好評，演出過「繼承者們」、「上流社會」、「花郎」等多部影視作品。

據報導，UAA正與朴炯植積極接觸，能否成功簽約受外界關注。1060307

(中央社)