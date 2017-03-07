德友建設提升建築品質赴日取經

德友建設機構德億營造董事長鄭兆佑、德友建設董事長黃敦修、岩田地崎代表取締役、社長岩田圭剛(左至右)今日簽約。(圖／德友提供)

德友建設機構近年加速提升建築品質，繼率先全台同業導入建築安全履歷認證，再赴日本與北海道最具規模建設公司岩田地崎建設今(7)日簽約，技術移轉建築工法將首度用在近期桃園鬧區南華街建案。

德友建設董事長黃敦修強調，近2年台灣房市下修，主因在波段漲幅過大，目前已來到合理價位，但漲、跌的空間都不大，尤其自住客真正需求是一個具備建築品質的住宅，位處

桃園市桃園區鬧區南華街建案，也是德友全面啟動建築安全

履歷首案。

德友機構德億營造董事長鄭兆佑指出，在房市不景氣的情況下，公司跳脫不同思維更加強房子的結構安全與耐震係數，日本營造技術水平眾所皆知，決定不惜重本與岩田地崎合作，引進更精密的建築工法。

岩田地崎代表取締役、社長岩田圭剛說，與德友合作南華街建案將是跨海台灣第一個建築工程，也對岩田在日本國內建築工程或海外開發援助建築工程的經驗及實績相當有自信。

(工商)