妻懷胎5月仍帶她出國 宥勝揭原因有洋蔥
藝人宥勝有了愛女蕾蕾後，滿口爸爸經，日前開心宣布妻子林宜嫺（小嫺）懷二胎，6日他帶著一家四口出國，他也透露為何太太已經懷孕5個月，還要帶著她到處旅遊的原因。
宥勝和小嫺結婚到生子都相當低調，6日他在臉書透露，鄭文堂導演曾對他說，「婚宴不辦沒關係，但婚紗，要拍」，因為自己這輩子最後悔的就是沒拍到婚紗照，不過小嫺至少說了十次她不想拍，因為不想趕、不想化妝、不想被攝影師指揮也不想被衣服束縛。
於是他帶著攝影、造型師和女兒蕾蕾、老婆，展開為期一個月的旅行，從尼泊爾、土耳其到奧地利，沒有任何行程，也沒穿婚紗，要拍或是不拍，同樣也是隨性安排，「因為這一趟，是妳說了算的婚紗之旅但若真有照片，那我只希望，每張都有甜美自在的回憶」。
他也曬出一張「孕婦婚紗」照，不過亮點卻在女兒蕾蕾頭上，因為老婆依舊穿平常的衣服，但蕾蕾頭上戴著小白紗，也是另類婚紗照，網友看了都直呼好感人，大讚他是男人的典範，「真正的浪漫是蘊含在生活中的每個小細節」。
(中時電子報)
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