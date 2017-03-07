張志軍批台獨 林全：不需過多無謂的猜測與說法

行政院長林全7日赴立院備詢。（姚志平攝）

針對大陸國台辦主任張志軍批評台獨，並指「台獨之路走到盡頭就是統一」。行政院長林全表示，蔡英文總統已經在兩岸關係上多次做出說明，希望雙方在這項基礎上累積善意，不需要做過多無謂的猜測與說法。

(中時)