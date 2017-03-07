建臺中學3人錄取醫學系　繁星再創佳績

建臺中學在繁星計畫中錄取39人，但繁星不是該校升學主力管道。（陳慶居攝）

張璿錄取台大法律系。（陳慶居攝）

校長蔡文堂（左起）與錄取醫學系的鍾承叡、林延瑋及劉愷翎合照，他們也是建臺之光。（陳慶居攝）

繁星計畫放榜，苗栗建臺中學雙榜首林延瑋及鍾承叡，分別通過國立陽明大學醫學系及台北醫學大學醫學系，劉愷翎通過中國醫學大學醫學系，未來可望培育3位醫師。另錄取台大、成大、政大、交大、清大及陽明各1人，共錄取39人，醫學系及國立大學共21人，表現亮眼。

建臺中學繁星打出亮麗成績，報名69人通過錄取39人，通過率57％，國立大學佔5成。除林延瑋、鍾承叡及劉愷翎通過錄取醫學系外，張璿錄取台大法律系，鄭宇廷錄取交大電機系，吳俊毅錄取清大電機系，陳委辰錄取成大學航太系，胡家維錄取政大地政系，江哲維錄取陽明大一大二不分系。

校長蔡文堂表示，繁星入學管道雖然有平衡城鄉教育差距的功效，對一般學生數多，學測成績表現中等的社區高中較有利，但對建臺這種學生數少，學測成績優的學校，長期相對較不利，能以近2成比例透過繁星管道錄取大學，還能同時出現3名醫學系學生，更是一大創舉。

學校努力突破制度上的限制，尊重學生的適性發展，從11月份就開始展開一連串的輔導機制，讓有資格參加繁星的同學，利用假日以模擬考成績集體試填2次後，開始進行分析比對，為學生找出自己最有利的校系，策略奏效，讓繁星成績能在質與量上均明顯進步。

林延瑋及劉愷翎的父親均為苗栗名醫，兩人長期都在父親的薰陶下，深刻體驗當醫生的責任重大，雖然辛苦，但懸壺濟世的觀念深植心中，以父親為榜樣，要在醫學上展長才。鍾承叡同學父母雖為公務人員，但外公是資深藥劑師，鼓勵外孫習醫，延續家傳。

(中時)