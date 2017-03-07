川普旅禁2.0 5大改革報你知

我要評比

美國總統川普今天簽署新行政命令，美國有線電視新聞網（CNN）形容是旅行禁令2.0。國際人道團體抨擊這道禁令換湯不換藥，有許多跟之前命令一樣的缺陷。

川普1月27日頒布針對7個人口以穆斯林為主國家的旅行禁令，遭聯邦法官裁定暫時擋下，但今天簽署經過修正的旅行禁令，將原本7國修改為6國。

「今日美國報」（USA Today）和「財經內幕」（Business Insider）整理出新禁令的5項重大改變。

●生效期限

新命令在簽署後10天才生效，而非立即生效。川普原先的禁令造成美國國內和國際機場一片混亂，成千上萬持有美國簽證的旅客抵達美國後禁止入境，甚至遭拘留。

●伊拉克不在新旅行禁令之列

與美軍並肩作戰、一同對抗伊斯蘭國（IS）的伊拉克不在新旅行禁令名單中。根據川普政府公布的說明文件，伊拉克同意與美國政府加強合作，審查申請旅遊簽證的公民後，自旅行禁令名單中移除。

新行政命令維持伊朗、利比亞、敘利亞、索馬利亞、蘇丹和葉門這6個人口以穆斯林為主國家的公民，禁止赴美。

●無限期禁止敘利亞難民入境禁令解除

無限期禁止敘利亞難民赴美的禁令解除，現在他們同樣受到禁止來自6個穆斯林居多數國家的公民入境90天、難民禁止入境120天的限制。

根據原本的命令：「我在此聲明，敘利亞國民作為難民入境美國，有損美國利益。」根據原本的禁令，要等到川普認為審查程序做出「足夠的改變」後，才願意放行敘利亞公民。

前總統歐巴馬2016年允許1萬名敘利亞難民入境美國。

●綠卡持有者不影響

持有美國合法永久居留權（綠卡）的上述6國民眾不會有影響，他們原先在1月27日頒布的命令中遭禁止入境。聯邦法官也曾對禁止合法簽證持有者入境表示有疑慮。今日起持有有效簽證的人也能豁免。

●宗教少數團體不再有特殊待遇

新禁令不會給申請難民身分的宗教少數團體特殊待遇，例如敘利亞基督徒。（譯者：中央社陳昱婷）1060307

(中央社)