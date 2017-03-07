美軍：在南韓部署THAAD工作已展開

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美軍太平洋司令部今天聲明，美國已經展開在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD）的工作。

路透社報導，這項聲明指出，部署這套系統是為對抗北韓持續不斷的核試和彈道飛彈試射。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）司令哈里斯（Harry Harris）在聲明中指出：「包括昨天發射多枚飛彈在內，北韓持續的挑釁作為，只證實我們去年所作在南韓部署THAAD這項同盟決定的深謀遠慮。」（譯者：中央社何宏儒）1060307

(中央社)