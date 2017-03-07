南韓國防部：薩德部分裝備運抵

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南韓國防部消息人士今天透露，韓美兩國已開始在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），包括發射架等部分裝備於昨天晚間以C-17飛機運抵南韓京畿道烏山美軍空軍基地。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓國防部表示，韓美軍方已啟動在南韓部署「薩德」的作業。

報導引述國防部表示，昨天晚間運抵烏山空軍基地的「薩德」發射架等部分裝備，目前已運至駐韓美軍基地內，將透過相關程序部署在南韓慶尚北道星州郡的薩德預定部署部隊，這一過程將需時1至2個月。

南韓國防部強調，預定將部署在駐韓美軍基地內的「薩德」系統，只針對北韓飛彈威脅，保護南韓的安全，韓美將儘快完成在南韓美軍基地部署「薩德」的工作。1060307

(中央社)