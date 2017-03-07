南韓國防部：薩德部分裝備運抵
南韓國防部消息人士今天透露，韓美兩國已開始在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），包括發射架等部分裝備於昨天晚間以C-17飛機運抵南韓京畿道烏山美軍空軍基地。
南韓聯合新聞通訊社引述南韓國防部表示，韓美軍方已啟動在南韓部署「薩德」的作業。
報導引述國防部表示，昨天晚間運抵烏山空軍基地的「薩德」發射架等部分裝備，目前已運至駐韓美軍基地內，將透過相關程序部署在南韓慶尚北道星州郡的薩德預定部署部隊，這一過程將需時1至2個月。
南韓國防部強調，預定將部署在駐韓美軍基地內的「薩德」系統，只針對北韓飛彈威脅，保護南韓的安全，韓美將儘快完成在南韓美軍基地部署「薩德」的工作。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。