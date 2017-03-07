經典賽戰以色列 球迷犧牲午休看轉播

我要評比

第4屆世界棒球經典賽開打，昨天以色列爆冷擊敗地主南韓，中華隊今天上午11時將對上以色列，有球迷準備犧牲午休時間收看轉播，目睹以色列到底有多強。

南韓隊上屆經典賽兵敗台灣，被形容是「台中慘事」，這次首戰在自家土地上敗給以色列隊，更引來一片罵聲。

台灣球迷得知這項訊息後，驚奇不已，一名球迷說，以色列隊擊敗南韓隊，讓他對以色列隊的實力真的感到好奇。

今天上午11時，中華隊對上以色列隊，有些球迷已準備犧牲午休時間收看轉播，觀察以色列隊到底有多強。

一名多年不看棒球的民眾也說，他得知以色列擊敗南韓後，決定今天中午打開電視機收看中華隊如何應付以色列，畢竟這場賽事還蠻有看頭的，他從未看過中華隊和以色列的比賽。

中華隊在這屆經典賽雖然徵召困難，多名好手未加入，但不少球迷對中華隊有信心，希望中華隊加油。1060307

(中央社)