國艦國造 兩棲直升機船塢登陸艦出列

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海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦今天航抵基隆港，位在磐石軍艦上的敦睦文宣館中展示國艦國造的各項計畫，海軍首度公開展示俗稱「直升機航空母艦」的兩棲直升機船塢登陸艦計畫。

海軍106年度敦睦遠航訓練支隊從2月25日起靠泊全台各大港口，隨後出訪友邦實施敦睦遠航。今年的敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，納編成功級飛彈巡防「張騫」與康定級飛彈巡防艦「西寧」，3艘軍艦今天停靠基隆港，明後2天開放民眾參觀。

海軍去年配合首屆高雄海事展時，曾公開說明海軍未來國艦國造的各項造艦計畫，原本已將兩棲直升機船塢登陸艦計畫列入，但在展前記者會說明時，卻臨時將這項造艦計畫抽出，不過今天在磐石艦上的文宣館中，則是首度公開展示此計畫。

根據海軍展示出來的內容，兩棲直升機船塢登陸艦的排水量為2萬2000噸，航速約30節，艦身長度為220公尺，艦上的武器配置包括76快砲、防空飛彈，偵蒐系統配置有相列雷達及聲納。登陸艦的飛行甲板至少可同時停放6架大型直升機。

這是否代表海軍已經將兩棲直升機船塢登陸艦列入造艦計畫內？海軍官員表示，這是海軍的願景，是否會真正列為造艦計畫內，以及未來是否會建造，要由政府決策決定，海軍來配合執行。

兩棲直升機船塢登陸艦因為擁有全通式甲板，俗稱直升機航母，各國都列為戰略投射的重要載台，也是攻勢作戰的主力之一，因此相當敏感，日本目前就擁有4艘直升機航空母艦。

根據磐石艦文宣館中海軍展示的內容顯示，海軍未來的規劃案還包括快速布雷艇、新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、新一代主戰艦、新型獵雷艦、國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、多功能人員運輸艦和沱江級後續艦等。1060307

(中央社)