陸嗆台獨盡頭是統一 張小月：無助兩岸

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陸委會主委張小月今天針對國台辦主任張志軍說「台獨的盡頭就是統一」表示，任何惡言相向，對兩岸關係沒有任何幫助，言語恐嚇武力威脅只會造成台灣人反感。

中國大陸全國人大會議天昨天舉行分組會議，國台辦主任張志軍參加「台灣省代表團」全體會議，並於會後受訪時說，「台獨之路走到盡頭就是統一」、這樣的統一方式「會付出巨大的代價」。

對此，張小月今天列席立法院院會總質詢前受訪表示，任何惡言相向，對兩岸關係沒有任何幫助，言語恐嚇武力威脅只會造成台灣人反感，非常希望對岸理解，雙方用理性務實善意態度相向而行，台灣的政策是要追求和平穩定、維持現狀。

另外，對於日前有解放軍將領指出「當美國在台灣部署薩德(THAAD)就解放台灣」，記者訪問張小月，中共的耐性是否越來越低？張小月說，薩德問題國防部有明確答案，兩岸問題複雜，需高智慧，耐心坐下來溝通解決，武力威脅對兩岸關係無任何幫助，希望兩岸相互釋放善意、相互尊重。

外交部昨天指出，加勒比海地區友邦有浮動狀況，記者再問張小月，是否這代表中共已經出手？張小月表示，多年來中共不願面對現實，承認台灣是主權獨立國家，所以挖牆腳狀況隨時存在，外交單位都隨時注意掌握，但作為主權獨立國家，在國際社會有空間、交朋友，也是民眾期待。

而針對大專院校簽署一中承諾書，張小月指出，學術自由、言論自由是重要價值，要堅持，不容任何妥協。鼓勵、贊成兩岸學術交流，但不應對台灣學校提出不合理要求，影響學術自由。

張小月說，相關樣態教育部還在了解，教育部會協助學校來認識理解，也會建立相關規範，讓學校知道跟對岸學術交流時應採取的態度立場。1060307

(中央社)