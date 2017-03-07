日月潭外來魚種清除 魚池鄉公所、專家研擬計畫
針對日月潭外來種魚類氾濫，即將於19日在高雄市蓮池潭舉辦的「高雄國際淡水船釣擬餌熱身賽暨蓮潭清除外來種」執行單位負責人邱俊方、擬餌船釣專家方文峯，今晨訪問魚池鄉公所，並針對外來種魚類移除方式與經驗，與鄉長陳錦倫及農經課長莊志堅交換意見，並將在比賽當天派員赴高雄觀摩取經。
邱俊方表示，擬餌適用於掠食性魚類移除，相較於粉餌，無水質汙染等後遺症，相當值得推廣。利用比賽執行外來種移除作業，雖不可能百分百清除潭中外來入侵種，但現場釣獲的各種外來魚，可就地展示作機會教育與宣導，讓更多人了解外來種入侵對本地生態造成的威脅和危害。
邱俊方、方文峯說，透過清除作業號召喜愛釣魚的民眾參與、宣導，競賽相關物品搭配文創有利於推廣在地產業，活動期間安排親子生態教育活動，都是很務實的作法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。