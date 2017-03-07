日月潭外來魚種清除 魚池鄉公所、專家研擬計畫

邱俊方等專家，針對外來魚類移除作業方式及經驗，向魚池鄉公所提建言。（沈揮勝攝）

介紹國內中、大型外來種掠食性魚類移除的經驗與現況。（沈揮勝攝）

鄉長陳錦倫（右）與邱俊方都認為假餌垂釣移除，是可行方式。（沈揮勝攝）

針對日月潭外來種魚類氾濫，即將於19日在高雄市蓮池潭舉辦的「高雄國際淡水船釣擬餌熱身賽暨蓮潭清除外來種」執行單位負責人邱俊方、擬餌船釣專家方文峯，今晨訪問魚池鄉公所，並針對外來種魚類移除方式與經驗，與鄉長陳錦倫及農經課長莊志堅交換意見，並將在比賽當天派員赴高雄觀摩取經。

邱俊方表示，擬餌適用於掠食性魚類移除，相較於粉餌，無水質汙染等後遺症，相當值得推廣。利用比賽執行外來種移除作業，雖不可能百分百清除潭中外來入侵種，但現場釣獲的各種外來魚，可就地展示作機會教育與宣導，讓更多人了解外來種入侵對本地生態造成的威脅和危害。

邱俊方、方文峯說，透過清除作業號召喜愛釣魚的民眾參與、宣導，競賽相關物品搭配文創有利於推廣在地產業，活動期間安排親子生態教育活動，都是很務實的作法。

(中時)