「廢物利用」？蔡正元：監察院是廢物還是陳師孟？
新提名監委陳師孟誓言除「辦綠不辦藍」法官，他雖主張廢監院，但認為目前監察權仍可「廢物利用」，清除懲戒「司法敗類」。國民黨政策會執行長蔡正元臉書指，陳師孟在美國出生具美國籍，祖父官拜國民黨秘書長，這雙重身分更有綠色行情。並說，「陳師孟當監察委員，監察院會比司法院病的更厲害，到底監察院是廢物，還是陳師孟是廢物，很快就揭曉。」
陳師孟爺爺陳布雷為蔣中正高級幕僚，並被稱為「蔣中正之文膽」。國民黨政策會執行長蔡正元臉書指，陳師孟是浙江寧波人，在美國出生，有天生的美國籍；父親陳遲是農業學家；祖父陳布雷官拜國民黨秘書長。陳師孟可說是國民黨的權貴子弟。
但陳師孟選擇投靠陳水扁，蔡正元說，用外省子弟和國民黨權貴這樣的雙重身分，辱罵國民黨，更有綠色行情。陳水扁提拔下陳師孟終於官拜民進黨秘書長和總統府秘書長，比祖父陳布雷更上層樓。
蔡正元說，蔡英文現在「廢物利用」提名陳師孟當監察委員，陳師孟一向主張廢監察院，想當官想的要死，竟然說他在「廢物利用」，又說要替陳水扁貪污翻案，又說等到司法健康正常，才可以廢監察院，這根本是芭樂票。
蔡正元表示「陳師孟當監察委員，監察院會比司法院病的更厲害，到底監察院是廢物，還是陳師孟是廢物，很快就揭曉。」
網友留言「他們都不是廢物，有錢可領、有權可用，怎麼能算廢物。人民才是廢物, 選票利用完就被丟棄，享受不到任何國家帶給我們的好處，四年後再被撿起來繼續回收利用」、「很可笑，國民黨都養一堆人渣喝你們奶水，然後駡你們太肥，要反省的是國民黨自己」、「想當官想的要死」、「要廢妓院，自己又招妓，真是姦委！」
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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