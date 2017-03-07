粉絲爭圍堵！趙又廷有禮揮手鞠躬 謙遜被讚爆

趙又廷在大陸擁超高人氣，一舉一動都備受矚目。（圖／本報系資料照片）

趙又廷以《三生三世十里桃花》夜華一角爆紅，「整容級」演技大獲好評，在大陸擁超高人氣，微博擁千萬粉絲支持，趙又廷走到哪都有大群粉絲追星，近日趙又廷現身北京首都機場，粉絲再度擠爆現場，爭相圍堵送花，而趙又廷不斷揮手、鞠躬，謙遜態度被讚爆。

趙又廷近日以一身休閒裝扮現身機場，果然吸引大批粉絲守候、爭相送花，面對人山人海的粉絲，趙又廷不斷揮手、鞠躬示意，謙遜態度大獲好評。趙又廷爆紅後，一舉一動都備受矚目，讓他曾坦言「有一點點不習慣」，加上常有粉絲接送機，讓私下不會特別打扮的他，不得不稍微注意形象，而趙又廷也不忘提醒粉絲，不要送他禮物、到機場要守秩序。

(中時電子報)