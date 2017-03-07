稅賦負擔大 中市議員要求市府凍漲房屋稅
「苦民所苦、凍漲房屋稅！」台中市議會民進黨團市議員謝志忠、陳淑華等人，今天召開記者會，要求市府及中央今年將召開不動產評價委員會辦理重行評定作業，重行評定後的稅基計算標準將影響明年開徵的房屋稅；要求市府站在體諒民眾的角度，審慎評定房屋稅調整作業。
市議員謝志忠、陳淑華、楊典忠、謝明源、張耀中、張芬郁、蔡雅玲、王立任、陳世凱、范松育等人，今天召開記者會；針對市府將召開不動產評價委員會辦理重行評定作業，重行評定後的稅基計算標準，將影響明年開徵的房屋稅，要求市府苦民所應全面「凍漲」！
地方稅務局表示，現行台中市適用的房屋標準單價，沿用財政部73年間制訂標準，迄今已經30餘年未調整為六都最低；非自住稅率也採全國最低標準1.5％課徵，為全國最友善，地段率也低於其他直轄市。
地方稅務局指出，今年辦理重行評定房屋標準單價及地段率等作業，將依市長林佳龍先前在市政會議上的指示，苦民所苦、站在體諒市民角度，討論房屋標準單價調整事宜；並兼顧民眾負擔及租稅公平，審慎評估考量可行方案，提請不動產評價委員會審議。
針對房屋折舊率及住家用房屋免徵房屋稅標準，財政部甫於近日修正「簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業之參考原則」，提供一致性參考基準，台中將整體一併考量訂定合宜調整方案。
地方稅務局強調，今年評定的房屋標準價格，從7月1日以後才開始適用，由於房屋稅的課稅期間是從前一年度7月至當年度6月；所以107年5月開徵的房屋稅才會適用新的評定標準，對於今年5月所開徵的房屋稅並沒有影響。
(中時)
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