許志堅遭判刑 朱立倫：廉潔很重要

我要評比

前新北市副市長許志堅被判刑，新北市長朱立倫今天表示，公務人員廉潔是最重要、最基本要求，新北市政府一定嚴格、徹底檢討，要求所有公務員一定要以廉潔為本。

許志堅等人被控利用經手都市更新案，向建設公司收賄，遭檢方起訴。台灣台北地方法院昨天依違反貪污治罪條例罪，判許志堅有期徒刑10年、褫奪公權5年，全案可上訴。

朱立倫說，絕不容許有任何貪瀆意圖、行為，涉及這個案子的兩個都更案現在就已中止，當然要看最後定讞結果。1060307

(中央社)