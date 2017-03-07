睡覺也能換哩程 全球旅客年累積5億哩
不只搭飛機，刷卡、住飯店也可累積哩程，全球訂房網站Agoda去年和全球37家航空合作推出積點專案，全球旅客總計累積超過5億哩程。
旅行累積哩程，再換下一趟旅程是許多聰明旅人最愛方法之一，無論是刷卡或是買機票都得精打細算，Agoda觀察，去年推出PointsMAX積點專案後，全球旅客已累積超過5億哩程，顯示哩程商機看漲。
Agoda日前宣布和Avios國際航空集團合作，旅客訂房也能累積航英航Executive Club、義大利子午線航空Meridiana Club、西班牙航空常客計畫Iberia Plus、愛爾蘭航空AerClub等會員哩程。
Agoda表示，PointsMAX積點專案去年就推出，近期和Avios國際航空集團合作後，可選擇的航空公司飛行獎勵計畫更多，如果再加上原有華航、長榮和亞洲萬哩通等航空公司，總計有37個哩程計畫可選擇。
Agoda說，為慶祝Avios加入，只要31日前透過agoda PointsMAX預訂6月30日前住宿，就可多獲50％Avios積分點數。1060307
(中央社)
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