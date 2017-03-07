4月5日起 北市補助口服輪狀疫苗
北市送上兒童節禮物！4月5號起口服輪狀病毒疫苗將有補助。凡北市1歲以下領有兒童醫療補助證、第3胎（含）以上兒童證明卡幼童，將補助疫苗費用共2100元，弱勢特殊族群各全額補助5700元，台北市將有3萬名嬰兒受惠。
北市衛生局疾管處長陳少卿表示，6歲以下幼兒，有98％會感染輪狀病毒，病童會出現發燒、嘔吐，引起嚴重腹瀉，病情可能長達5天。不僅耗費家長時間、精神照顧孩童，健保醫療費用也是負擔。為此，台北市計畫在兒童節加碼，補助北市幼兒口服輪狀病毒疫苗費用，預計每年約有近3萬名幼兒受惠。
目前市售共2款輪狀病毒口服疫苗，依研究顯示，依時程完成口服疫苗後，對預防感染輪狀病毒的保護力可達8成5。此2款輪狀病毒口服疫苗分別需口服2劑或3劑，費用共約需5000到6000元。
陳少卿指出，依時程口服疫苗應在幼兒6到32周前完成，北市1歲以下領有兒童醫療補助證、第3胎（含）以上兒童證明卡將共補助2100元，而低收入戶家庭1歲以下等孩童為全額補助，最高可省5700元。
陳少卿表示，只要北市爸媽同時攜帶幼兒健保卡、預防注射手冊及兒童醫療補助證等都可直接口服疫苗，目前北市約有100家診所加入幼兒疫苗接種服務試辦計畫。
台北市長柯文哲笑說，「小朋友沒有投票權，該怎麼做就怎麼做。」他提到，純粹以政治考量的話，老人福利比較容易推，不過因為少子化問題，還是要從醫療、托嬰、托育，為年輕人減少負擔。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。