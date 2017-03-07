4月5日起 北市補助口服輪狀疫苗

北市送上兒童節禮物！4月5號起口服輪狀病毒疫苗將有補助。凡北市1歲以下領有兒童醫療補助證、第3胎（含）以上兒童證明卡幼童，將補助疫苗費用共2100元，弱勢特殊族群各全額補助5700元，台北市將有3萬名嬰兒受惠。

北市衛生局疾管處長陳少卿表示，6歲以下幼兒，有98％會感染輪狀病毒，病童會出現發燒、嘔吐，引起嚴重腹瀉，病情可能長達5天。不僅耗費家長時間、精神照顧孩童，健保醫療費用也是負擔。為此，台北市計畫在兒童節加碼，補助北市幼兒口服輪狀病毒疫苗費用，預計每年約有近3萬名幼兒受惠。

目前市售共2款輪狀病毒口服疫苗，依研究顯示，依時程完成口服疫苗後，對預防感染輪狀病毒的保護力可達8成5。此2款輪狀病毒口服疫苗分別需口服2劑或3劑，費用共約需5000到6000元。

陳少卿指出，依時程口服疫苗應在幼兒6到32周前完成，北市1歲以下領有兒童醫療補助證、第3胎（含）以上兒童證明卡將共補助2100元，而低收入戶家庭1歲以下等孩童為全額補助，最高可省5700元。

陳少卿表示，只要北市爸媽同時攜帶幼兒健保卡、預防注射手冊及兒童醫療補助證等都可直接口服疫苗，目前北市約有100家診所加入幼兒疫苗接種服務試辦計畫。

台北市長柯文哲笑說，「小朋友沒有投票權，該怎麼做就怎麼做。」他提到，純粹以政治考量的話，老人福利比較容易推，不過因為少子化問題，還是要從醫療、托嬰、托育，為年輕人減少負擔。

(中時)