繁星推薦公告 屏東潮州高中大躍升奪冠
大學繁星推薦錄取和篩選結果今天公告，今年錄取人數最多的前10名高中，有9所是社區高中，其中潮州高中從去年第9名大幅躍升到今年冠軍，表現最搶眼。
大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額。
甄選委員會表示，今年第1至7類共錄取384所高中、1萬4486名考生，考生錄取率62.78%，比去年增加3.52%，創歷年新高。
根據甄選委員會資料顯示，錄取繁星人數最多的前10名高中，除了私立恆毅高中外，其他9所都是社區高中，以國立潮州高中報名150人、錄取110人表現最亮眼，其次是國立岡山高中報名153人、錄取109人，國立苗栗高中報名137人、錄取105人。
和去年相較，去年錄取人數最多的岡山高中今年降為第2名，潮州高中則從去年第9名大幅躍升為第1名，國立楊梅高中、新北市立林口高中、私立恆毅高中、桃園市立大園國際高中、桃園市立大溪高中，去年都在前10名外，今年都擠入前10名。
甄選委員會表示，今年前10名高中和去年相較，錄取人數和錄取率都有提升，和今年繁星推薦錄取率新高的現象一致，主要是因為今年名額大幅增加，但報名人數卻反而減少，因此整體錄取人數和錄取率都增加，但入榜的前10名高中卻和去年有差異，反應各高中在繁星推薦管道競爭激烈。1060307
(中央社)
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