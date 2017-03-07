美排除旅禁 伊拉克：非常滿意
美國總統川普今天簽署的新版旅遊禁令排除伊拉克，讓目前與美國一起並肩作戰的伊拉克「非常滿意」，稱這是強化伊美關係的「重要一步」。
法新社報導，川普先前第1次簽准的旅遊禁令包含伊拉克，引發伊國上下群情憤慨，包含伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）。
美國與伊拉克軍隊目前在伊拉克北部並肩作戰，試圖從伊斯蘭國（IS）手中奪回摩蘇爾（Mosul）。
對於川普這次新旅遊禁令把伊拉克排除，伊拉克外交部今天表達「非常滿意」，並形容這是強化伊美關係的「重要一步」。
但修正後的旅遊禁令還是很可能對美國移民政策造成進一步的混淆。
奈及利亞今天就建議其公民非必要勿赴美國旅遊，稱美國新入境規定不夠清楚。
奈及利亞總統特別顧問達比利-艾瑞瓦（Abike Dabiri-Erewa）說：「過去幾週接獲幾起案例，持有效多次入境美簽的奈及利亞公民遭拒絕入境，且被遣返奈及利亞。」
旅遊資訊分析公司Forwardkeys今天公布報告則指出，美國赴中東地區的旅遊也同步銳減，跟去年同期相比，未來3個月出發的預訂減少25.4%。（譯者：中央社許湘欣）1060307
(中央社)
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