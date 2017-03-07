NBA》誰說沒杜蘭特不行 柯瑞領勇士射鷹
隨著杜蘭特受傷缺陣已成事實，勇士逐漸找到他們的贏球之道！靠著柯瑞拿下24分、9助攻，伊戈達拉也有24分、5籃板與4助攻，勇士7日在客場以119比111強壓地主老鷹，完全不像連兩天在客場比賽的模樣。
除了柯瑞與伊戈達拉的火力秀，「浪花弟」克雷湯普生也有13分進帳，卓雷蒙格林12分、8籃板、6助攻與4抄截，再次展現全能球風，威斯特與克拉克各有10分，就連頂替杜蘭特先發位置的麥克考都拿9分、7籃板。
其實地主老鷹打完上半場還處領先優勢，直到第3節柯瑞火力爆發，整個戰局才因此扭轉，薛洛特替老鷹攻下23分，米爾沙普20分、10籃板，小哈達威19分，伊耶索瓦15分，「魔獸」霍華僅得8分，卻抓19個籃板。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。