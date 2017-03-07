NBA》誰說沒杜蘭特不行 柯瑞領勇士射鷹

面對老鷹層層包夾，柯瑞仍然找到出手空間。(美聯社)

隨著杜蘭特受傷缺陣已成事實，勇士逐漸找到他們的贏球之道！靠著柯瑞拿下24分、9助攻，伊戈達拉也有24分、5籃板與4助攻，勇士7日在客場以119比111強壓地主老鷹，完全不像連兩天在客場比賽的模樣。

除了柯瑞與伊戈達拉的火力秀，「浪花弟」克雷湯普生也有13分進帳，卓雷蒙格林12分、8籃板、6助攻與4抄截，再次展現全能球風，威斯特與克拉克各有10分，就連頂替杜蘭特先發位置的麥克考都拿9分、7籃板。

其實地主老鷹打完上半場還處領先優勢，直到第3節柯瑞火力爆發，整個戰局才因此扭轉，薛洛特替老鷹攻下23分，米爾沙普20分、10籃板，小哈達威19分，伊耶索瓦15分，「魔獸」霍華僅得8分，卻抓19個籃板。

(中時電子報)