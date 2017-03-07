清水高中繁星大躍進 公立大學錄取6成

我要評比

106年大學繁星今日放榜，台中市立清水高中表現亮麗，共錄取63位(較去年增加5位)，成為準大學生，其中公立學校38位，佔錄取同學比例達六成，相較於去年，又大幅躍進7%，顯示學校辦學績效卓著。

校長賴昭呈說，在錄取校系方面，何苡寧錄取國立台灣大學化學系，顧唯楷錄取國立清華大學電機系，陳緗菱錄取國立交通大學資訊工程學系，吳承祐及王令銓分別錄取國立成功大學機械工程學系及資源工程學系，顏彤芯錄取國立政治大學傳播學院。

賴昭呈指出，該校還有同學都選擇頂尖大學藥學系，包括陳佳呈、蕭 徵、王珮庭分別錄取高雄、台北及中國醫學大學藥學系。其中工人之子陳彥霖同學家境清苦，靠自己苦讀，學測考出62級分（達全國頂標），如願錄取國立中央大學機械工程學系設計與分析組。

(中時)