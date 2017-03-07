射程1000公里 北韓昨疑射改良版飛毛腿飛彈

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我要評比

韓國聯合參謀本部相關負責人7日表示，據軍方判斷，北韓6日發射的4枚彈道飛彈是改良版「飛毛腿」飛彈。

而改良版「飛毛腿」飛彈是指射程達1000公里的「飛毛腿-ER」飛彈。

朝中社當天報導稱，「戰略軍火星炮兵部隊」前一天進行彈道飛彈試射訓練，參演力量包括負責打擊駐日美軍基地的部隊。

(中時電子報)