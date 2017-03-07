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3月7日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170307

今天3月7日的中視午間新聞搶先看：

民宅暗夜惡火 刑事局副局長父葬身火窟

新北市金山1處民宅不明原因起火，附近超商員工發現，立刻報案，但火勢相當猛烈，消防到場撲滅後，在屋內發現2具焦屍。據了解，其中1名死者是刑事局副局長呂春長的父親，他第一時間也趕回老家，詳細起火原因有待調查

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命案逆轉 梁女臉書爆刪文逃難潮

陳姓小模命案震驚社會，連日來已有上萬名湧入梁女臉書頁留言謾罵，梁姓女子昨天因收押事證不足獲釋後，部分網友深恐挨告，急忙留言道歉，引發「刪文逃難潮」，有律師表示，梁姓女模如果真的提告，估計可以獲得網友共1500萬元的賠償，

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以色列「震撼制韓」經典賽今對中華隊

2017WBC世界經典賽6日開打，以色列爆冷以2比1擊敗南韓，中華隊台灣時間今天上午11點迎戰以色列，派出郭俊麟先發、陳冠宇待命，以色列休息12小時左右就要再拚戰，中華隊下達必勝令。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)