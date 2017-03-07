汰換老舊燃油鍋爐 環保局訂排放標準草案
為鼓勵業者汰換老舊燃油鍋爐，台中市政府環保局今日表示，訂定「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準草案」，加嚴排放標準，鼓勵業者新設或汰換鍋爐設備時，採用天然氣等潔淨燃料，草案經市政會議審議通過，將送行政院環保署核備後公告實施。
該排放標準實施後，預計全市將有近200座鍋爐完成改善，每年至少可減少50公噸的細懸浮微粒（PM2.5），及500公噸的硫氧化物，可改善空氣品質。
環保局表示，燃油鍋爐是重要的PM2.5排放源，由於鍋爐煙囪架設較低，鄰近生活環境，對民生影響甚鉅；而鍋爐的熱效率，隨著爐體老舊而逐步下降，必須供應更多的燃油，才能維持足夠的蒸氣量，除了增加燃料成本，也會增加空氣汙染物的排放，使得改用潔淨燃料刻不容緩。
對此，環保局訂定「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準草案」，將排放標準加嚴，藉由獎勵與管制雙管齊下，將鍋爐改用天然氣補助經費提高至50萬元，補助數量無上限，鼓勵業者在新設或汰換鍋爐設備時，採用天然氣等潔淨燃料。
草案昨日經市政會議通過，後續將依程序送環保署會商有關機關核備，預計今年6月公告實施後，不再核准業者新設燃重油及燃煤鍋爐。
另外，既存的燃油鍋爐則給予2年的緩衝彈性，讓業者有充分的時間進行改善，緩衝期預計108年1月1日到期，屆時業者鍋爐若未合乎排放標準，將依法開罰。
環保局指出，草案公告實施後，預計將有近兩百座鍋爐完成改善，每年至少減少細懸浮微粒50公噸，及硫氧化物500公噸，有助於改善空氣品質。將積極爭取環保署支持，並依規定完成法制流程，也呼籲業者及早規劃改善工程，以符合未來加嚴的鍋爐排放標準
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。