汰換老舊燃油鍋爐 環保局訂排放標準草案

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為鼓勵業者汰換老舊燃油鍋爐，台中市政府環保局今日表示，訂定「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準草案」，加嚴排放標準，鼓勵業者新設或汰換鍋爐設備時，採用天然氣等潔淨燃料，草案經市政會議審議通過，將送行政院環保署核備後公告實施。

該排放標準實施後，預計全市將有近200座鍋爐完成改善，每年至少可減少50公噸的細懸浮微粒（PM2.5），及500公噸的硫氧化物，可改善空氣品質。

環保局表示，燃油鍋爐是重要的PM2.5排放源，由於鍋爐煙囪架設較低，鄰近生活環境，對民生影響甚鉅；而鍋爐的熱效率，隨著爐體老舊而逐步下降，必須供應更多的燃油，才能維持足夠的蒸氣量，除了增加燃料成本，也會增加空氣汙染物的排放，使得改用潔淨燃料刻不容緩。

對此，環保局訂定「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準草案」，將排放標準加嚴，藉由獎勵與管制雙管齊下，將鍋爐改用天然氣補助經費提高至50萬元，補助數量無上限，鼓勵業者在新設或汰換鍋爐設備時，採用天然氣等潔淨燃料。

草案昨日經市政會議通過，後續將依程序送環保署會商有關機關核備，預計今年6月公告實施後，不再核准業者新設燃重油及燃煤鍋爐。

另外，既存的燃油鍋爐則給予2年的緩衝彈性，讓業者有充分的時間進行改善，緩衝期預計108年1月1日到期，屆時業者鍋爐若未合乎排放標準，將依法開罰。

環保局指出，草案公告實施後，預計將有近兩百座鍋爐完成改善，每年至少減少細懸浮微粒50公噸，及硫氧化物500公噸，有助於改善空氣品質。將積極爭取環保署支持，並依規定完成法制流程，也呼籲業者及早規劃改善工程，以符合未來加嚴的鍋爐排放標準

(工商)