WBC》黃勝雄昨晚返韓 今投入中華隊

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黃勝雄日前母親逝世，隨即趕回台灣，昨晚再趕回韓國與中華隊會合。(本報資料照)

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經典賽中華隊今首戰以色列，4日左投黃勝雄收到母親過世消息，急忙趕回台灣，昨晚黃勝雄馬上返韓與中華隊會合，賽前隊友也送上安慰，給予鼓勵。

黃勝雄4日一早接到母親過世消息後，隨即透過棒協安排緊急返台，雖然總教練郭泰源曾特別徵詢，不過黃勝雄還是想要效力中華隊，中華隊確定不換人。

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昨晚黃勝雄返回韓國，也在個人臉書說：「沒事沒事沒事，我沒事，我很好，就算難過，日子我也還是要過。」

黃勝雄在中華隊日前10場熱身賽中，共投5.1局，被擊出2支安打，各投出5次四壞球與5次三振，沒有失分，是中華隊本屆相當倚重的少數左投戰力。

(中時電子報)