中市府公布2月消費者物價指數105.20 較上月下跌0.07％

台中市政府主計處公布2月消費者物價指數(CPI)為105.20，較上月下跌0.07％，較去年同月上漲0.66％；2月營造工程物價指數(CCI)為101.53，較上月下跌0.03％，較去年同月上漲1.66％。

主計處指出，今年2月CPI與上月比較下跌0.07％，主因冬季服飾折扣數持續增加，個人服務類(如保母費)及家庭管理費用年節後回穩，運輸費、通訊費及油料費調降，旅館住宿費、國內旅遊團費、水產品及冬季蔬菜價跌所致；但因檳榔、部份房租、國外旅遊團費、水果及部分外食費價漲，部分汽車、藥品及保健食品、家庭用品優惠減少，抵銷部分跌幅。

進一步觀察7大類指數與去年同月比較，食物類下跌0.92％，因蔬菜較去年同月下跌39.11％，但水果與外食費分別上漲23.93％及2.00％，抵銷部分跌幅；交通及通訊類上漲4.77％，因油料費受國際原油價格影響，較去年同月上漲26.02％所致；雜項類下跌2.93％，因保母費節後回穩，較去年同月下跌26.78％所致。

教養娛樂類上漲2.24％，因國外旅遊團費較去年同月上漲19.59％，但旅館住宿費價跌12.13％，抵銷部分漲幅；醫藥保健類上漲0.95％，主因醫療費用、藥品及保健食品與去年同月相較分別上漲0.98％及1.32％所致。

今年2月營造工程物價指數較上月下跌0.03％，主因預拌混凝土價跌以致水泥及其製品類指數下跌0.90％，但型鋼與電線電纜價漲以致金屬製品類與機電設備類指數分別上漲0.43％與0.47％，抵銷部分跌幅。勞務類指數與上月持平。

完整物價指數變動提要分析發布於市府主計處網頁(「統計業務」>「調查統計」>「物價調查」>「物價統計月報、物價指數新聞稿與物價指數摘要」)，106 年3月份台中市物價指數變動概況訂於106 年4月6 日上午9 時發布。

(中時)