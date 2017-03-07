居貝堅不出征 黨內相挺費雍重整旗鼓

四面楚歌的法國總統候選人費雍今天贏得所屬共和黨內「無異議的」支持。在保守派老將居貝拒絕替代他出馬競逐大位後，黨內相挺使費雍得以再度堅定代表共和黨參選。

法新社報導，在費雍（Francois Fillon）陣營因虛設職務醜聞而烏雲罩頂之際，約20名黨籍參議員集會「評估」這場危機。參議院議長拉爾謝（Gerard Larcher）會後告訴記者：「政治委員會廣泛交換意見後，再度無異議支持費雍。」

根據法新社收到的費雍談話文本，63歲的他在會中表示，居貝（Alain Juppe）不參選的明確決定「確認候選人的B計畫胎死腹中」。

距離法國總統大選兩階段投票僅剩7週，費雍指出：「我們已浪費太多時間進行徒勞無功的爭辯，給極右派，以及利用我們內鬨而摩拳擦掌的左派候選人，大開方便之門。」

路透社報導，費雍慷納稅人之慨對妻子支付豐厚乾薪當國會助理的指控，已重傷他的選情。擔心極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的當選機會可能因此大增，事件也讓外國投資人心生不安。費雍否認任何不法。

居貝宣布他不取代費雍後，歐元今天走貶。（譯者：中央社何宏儒）1060307

(中央社)