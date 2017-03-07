北韓射飛彈 美日防長通電話齊譴責

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美國五角大廈指出，國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天傍晚與日本防衛大臣稻田朋美通電話，兩人都認為，北韓近來試射飛彈的行為「不負責任」、「不可接受的」。

美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）在書面聲明中還指出，馬提斯也重申，美國仍堅定信守對日本的防衛承諾、這包括美國的延伸嚇阻承諾在內。

包括南韓及日本媒體都報導，在北韓再度試射飛彈後、美國總統川普今天分別與日本首相安倍晉三及南韓代總統黃教安通話。截至發稿，白宮並未公布上述有關通話資訊的相關內容。

而馬提斯和稻田朋美也同意，美日雙方要和南韓密切合作，以加強威懾及維持東北亞的和平穩定。

北韓在當地時間6日向日本西北方外海試射4枚彈道飛彈，北韓官方媒體中央通信社今天更聲稱，這次飛彈試射的目的是一旦有事時、要一舉殲滅駐日美軍基地。1060307

(中央社)