更一審遭判39年2月 李宗瑞否認性侵
富少李宗瑞被控性侵偷拍9名女子案，高院更一審今天判他合計39年2月徒刑。根據判決書，李宗瑞開庭時就偷拍部分坦承，並否認有性侵，不過高院更一審不採信，予以重判。
李宗瑞被控8件性侵偷拍，造成9名女子受害，其中1件為2女被害。台灣高等法院更一審今天宣判，認定李宗瑞犯7個趁機性交罪、1個強制性交罪（強暴），各判4年10月至5年2月不等刑期，合計39年2月，還可上訴。
本案確定後，尚需與他目前在監執行部分，另聲請法院定應執行刑，因此，今天宣判部分未定應執行刑。
高院更一審指出，李宗瑞在審理時就偷拍部分坦承不諱，但性侵部分均否認犯罪，強調被害人都是意識清醒下，同意與他發生性行為，但法院調查並非如此，因此依強制性交罪及趁機性交罪論罪。
此外，因現存證據無從認定李宗瑞有對被害人下藥情形，尚無從以加重強制性交論罪。
李宗瑞從民國98年起到台北市的夜店把妹，性侵、偷拍多名女子，遭檢方依涉犯加重強制性交等罪起訴。另外偷拍性侵5名女子部分已判刑20年定讞；若性侵9女的本案遭最高法院駁回上訴而定讞，依法執行上限最高仍為30年。1060307
(中央社)
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