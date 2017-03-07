會場秩序無法維持 試院年改公聽會取消

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考試院今天舉行公務人員年金改革案公聽會，數名自稱退伍軍人人士鬧場，場面混亂，一度暫停，經過1小時休息，考試院副院長李逸洋以會議秩序無法維持，宣布公聽會取消。

考試院今天上午舉行公務人員年金改革案公聽會，數名未受邀，並自稱是退伍軍人人士突然高喊「為什麼沒有軍方代表」、「你們都在騙」，場面一片混亂，主持會議的李逸洋宣布會議暫停。

會議暫停期間，自稱退伍軍人人士不斷向媒體表達訴求，希望國防部比照年金改革，讓退伍軍人有表達意見機會，從軍人觀點討論年金改革，召開軍人年金國是會議；中華民國全國公務人員協會理事長李來希也出面緩頰，希望公聽會順利進行。

經過1小時休息，考試院秘書長李繼玄表示，考試院有誠意召開公聽會，希望公聽會順利進行，軍方主管機關是國防部，公聽會因此未邀軍方代表，但歡迎軍方代表坐下來聽，不要打斷別人的話。

不過，李逸洋最後進入會場後，還是宣布很抱歉，因為會場秩序無法維持，公聽會取消，明天召開全院審查會，可以表達意見。

李逸洋離席後，受邀參加公聽會的與會代表不滿考試院不處理鬧場人士，卻取消公聽會，把他們「當猴子耍」，怒摔桌上的麥克風抗議。1060307

(中央社)