林書豪再飆外線 籃網3節落後灰熊

我要評比

NBA台裔球星林書豪在今天比賽的第3節再飆進外線，前3節共拿下7分、1助攻、3籃板，但他所屬的籃網以88比91落後給灰熊。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場挑戰曼斐斯灰熊隊，先發上場的林書豪首節沒有貢獻，他在次節剩下2分26秒靠一次外線出手命中拿下分數，首節領先2分的籃網，打完次節反以56比57落後灰熊1分。

第3節剩下10分35秒時，林書豪再飆進外線，接著在剩下8分57秒時，他兩罰中1再添分數。

前3節林書豪上場17分鐘，拿下7分，送出1次助攻，並抓下3個籃板，籃網3節打完以88比91落後灰熊。1060307

(中央社)