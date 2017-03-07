華南雲雨溼答答 9日10日雨勢最大
溼冷天氣將持續到週末，中央氣象局今天表示，這波冷氣團將影響到明天，北部低溫下探攝氏13度，9日、10日冷空氣減弱，但華南雲雨接力，雨勢更大。
冷氣團發威，清晨宜蘭低溫13.2度，淡水低溫13.7度，感受明顯寒冷，加上水氣移入，有時還伴隨零星降雨，氣象局表示，這波冷空氣將影響台灣到明天，之後冷氣團減弱，氣溫將小幅回升。
不過，氣象局預報員謝佩芸表示，9日、10日受華南雲雨區影響，全台各地持續溼答答，尤其迎風面北部和東半部降雨最明顯，易有較大雨勢，氣溫落在16到23度，和這幾天相比較暖和。
週末天氣方面，謝佩芸說，週末水氣和9日、10日相比沒那麼多，各地雨勢有機會趨緩，但華南雲雨仍籠罩台灣，各地還是多雲有短暫雨天氣型態。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。