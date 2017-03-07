華南雲雨溼答答 9日10日雨勢最大

我要評比

溼冷天氣將持續到週末，中央氣象局今天表示，這波冷氣團將影響到明天，北部低溫下探攝氏13度，9日、10日冷空氣減弱，但華南雲雨接力，雨勢更大。

冷氣團發威，清晨宜蘭低溫13.2度，淡水低溫13.7度，感受明顯寒冷，加上水氣移入，有時還伴隨零星降雨，氣象局表示，這波冷空氣將影響台灣到明天，之後冷氣團減弱，氣溫將小幅回升。

不過，氣象局預報員謝佩芸表示，9日、10日受華南雲雨區影響，全台各地持續溼答答，尤其迎風面北部和東半部降雨最明顯，易有較大雨勢，氣溫落在16到23度，和這幾天相比較暖和。

週末天氣方面，謝佩芸說，週末水氣和9日、10日相比沒那麼多，各地雨勢有機會趨緩，但華南雲雨仍籠罩台灣，各地還是多雲有短暫雨天氣型態。1060307

(中央社)