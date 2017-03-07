台人埃及電信詐騙被求償1.75萬美金 外交部：大陸不會付
針對國人在外涉及電信詐騙案，外交部亞非司司長陳俊賢上午表示，10名涉及詐騙案的我國嫌犯再度遭到埃及檢調延押至3月17日；另外，去年3在埃及涉詐騙案嫌犯的39名台人服刑已滿，但遭當地國營電信公司民事求償1萬7500元美金，未繳完無法出境。
陳俊賢說，土耳其檢方2月27日再度以涉嫌「銀行或信用卡詐騙」及「組織犯罪」為由，聲請續延押10名我國詐騙嫌疑犯獲准，預計延押至本月17日，我爭取遣返回台。
另外，去年埃及有一起詐騙案，逮捕我國籍40名，陳俊賢指出，目前主嫌1人還要再關3年，因此尚無遣送問題，其餘39名嫌犯大多是「車手」，由於埃及電信公司屬於國營，39名因偷接電話每人遭求償1萬7500元美金的民事賠償，「是一筆不少錢」。
陳俊賢說，大陸在其他地區想把人弄回去，但這起案件大陸必須先幫他們付罰金才能遣送，「錢也不是小數目」，大陸應該是不會幫他們繳。在未繳納罰金之前，他們都不能離境，行動上目前受到限制。
陳俊賢說，外交部立場是不會幫他們付這筆錢，急難救助不包括幫犯人繳納罰金；他們目前護照也都過期，要等案件處理完，駐外館才會發一個回台證明書，他們才得以回台。
(旺報)
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