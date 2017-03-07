中華隊經典賽出征 蔡總統：台灣加油

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我要評比

第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天上午11時首戰從沒交手紀錄的以色列隊，由25歲投手郭俊麟先發，總統蔡英文在社群網站臉書（facebook）貼文表示，相信台灣，台灣加油。

蔡總統貼出中華隊教練陳金鋒賽前與隊員談話照片說，「開賽前，鋒哥的面授機宜。相信台灣，台灣加油！」。

中華隊第1棒指定打擊胡金龍，2棒左外野手張志豪，3棒三壘手蔣智賢，4棒二壘手林智勝，5棒一壘手林益全，6棒右外野手高國輝，7棒游擊手陳鏞基，8棒捕手鄭達鴻，9棒中外野手林哲瑄。1060307

(中央社)