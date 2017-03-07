監委巡察接受民眾陳情 即日起可向中市府報名
監察院委員陳慶財、李月德將於3月9、10日到台中進行地方機關巡察，並接受民眾陳情，有陳情需求的民眾即日起可備妥相關資料至台中市政府研考會登記。
研考會表示，陳慶財、李月德兩位監察委員將於3月10日上午10時30分至12時，在東勢區公所5樓第一會議室接受民眾陳情。
欲陳情的民眾請至中市府研考會首頁下載陳訴書表格，準備陳情資料一式3份，送至市府研考會為民服務組(台中市西屯區台灣大道3段99號6樓)登記，洽詢電話04-22289111分機21407陳小姐。
(中時)
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