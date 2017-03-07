抗議團體暴力滋事 北市警局：絕不寬貸

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台北市近來許多團體在抗議時以暴力滋事，像是日前二二八中正紀念堂陳抗，不但多人受傷，連警方都掛彩，台北市警局今表示，脫序行為皆蒐證法辦，絕不寬貸，民眾勿以身試法。

北市警局發現近來許多特定團體，假借各種名義，以暴力介入集會遊行活動，意圖擾亂民眾表達意見自由，更與立場不同團體爆發口角、肢體衝突，完全無視公權力。

警方表示，集會、陳抗失序行為，秉持「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」原則，嚴正執法，半年來總計移送刑法妨害公務等罪10件16人、集會遊行法3件6人、社會秩序維護法6件78人。

警方指出，不會讓陳抗失序，假使有黑道、幫派分子介入，也會依法從嚴究辦。1060307

(中央社)