哈利王子CP見習婚禮 準王妃手上的東西太糗了！
英國皇室「黃金單身漢」哈利王子，今年32歲的他，正和大他3歲的美國女星梅根馬克爾戀愛ing，且層級不斷上升，從約會到皇室發聲明認證，兩人越愛越認真，梅根也開始被稱為「準王妃」，近日兩人甚至公開現身，參加哈利的好麻吉Tom Inskip的婚禮，由於日前小倆口被傳今年夏天將訂婚，因此這次活動被外界認為是「見習」，連梅根的手環都被說成是定情物，但真相其實超尷尬。
據《Daily Star》報導，哈利王子帶著女友飛往牙買加，參加好友的婚禮，之後繼續留下來度假，這是兩人首度以情侶身分公開現身，而35歲的梅根當天穿著一身花洋裝出席婚禮，手上價值5000英鎊(約台幣19.4萬元)的卡地亞「LOVE」18K金手鐲格外引人注目，媒體第一時間就推測，那是王子送給愛人的定情物，但其實這是來自於梅根前夫崔佛安格森的禮物。
據悉，梅根手上著個象徵「貞潔」的金黃色手鐲，是她2011年結婚時，從前夫崔佛那兒收到的禮物，當年手鐲就已在婚禮上亮相，更糗的是，當初梅根結婚，也剛好是在亞買加舉辦婚禮，竟然會這麼剛好發生兩大「巧合」，不禁引發外界聯想。
(中時電子報)
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