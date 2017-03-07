維持車流順暢 中市府填平地下道

台中市政府為維持車流順暢，僅填平忠明南路人行地下道，將保留車行地下道通行！（陳世宗翻攝）

台中鐵路高架化後，考量行車安全及使用需求，台中市與鐵道橫交的24處地下道，已陸續進行填平工程，其中18處由交通部鐵路改建工程局，納入橋下平面道路及景觀工程辦理；另外6處則由台中市政府建設局辦理地下道填平工程。

建設局指出，其中，位於南區的忠明南路地下道，地方建議全部填平恐增加車流衝突，影響車流運行效率；經市府評估後，決議僅填平「人行地下道」，維持車行地下道通行。

交通部推動「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，針對全市24處地下道中的18處，鐵路改建工程局已納入計畫內橋下平面道路及景觀工程辦理，上月起陸續施工，預計107年底前全數完工。為配合「綠空鐵道軸線計畫」，18處地下道中的「民生街」及「康樂街地下道」將不會填平，保留鐵橋。

市府建設局辦理填平的圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路及忠明南路等6處地下道，已進行可行性評估及規劃。其中，位於南區中興大學附近的忠明南路地下道，有地方人士建議，若全部填平可能增加車流衝突外，填平後道路增設的號誌管制車流，也可能影響車流運行效率。為維持道路服務水準，經市府評估後，將維持車行地下道現狀，僅填平人行地下道。

建設局長黃玉霖說，鐵路高架化後，現有的車行地下道是否已符合需求使用並考量行車安全，將一一評估規劃處理方式的可行性。而忠明南路地下道將採取部分填平方式處理，後續將併同其餘5處地下道，於106年底提報鐵路改建工程局，納入台中都會區鐵路高架捷運化計畫，重新檢討財務經費後，轉由交通部據以修增工項方式納入計畫執行，預計107年底前辦理填平工程。

黃玉霖強調，為不讓施工影響交通，全市地下道填平工程，將分階段進行；目前鐵路改建工程局已先進行填平工程，建設局將接續鐵工局進行地下道工程。有關地下道後續相關施工訊息，也將事先做好宣導，並告知地方知悉，造成不便，敬請見諒。

(中時)