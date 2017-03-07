許智傑質詢唱情歌獻愛 林全笑到咳嗽

民進黨立委許智傑在7日質詢行政院長林全時，一開頭就問林全「你知道我每天都在想你嗎？」並獻唱了自己改編歌詞版本的「你知道我在等你嗎」。（姚志平攝）

當民進黨立委許智傑在質詢中獻唱了自己改編歌詞版本的「你知道我在等你嗎」，行政院長林全笑容以對。（姚志平攝）

民進黨立委許智傑今天質詢行政院長林全時，一開頭就問林全「你知道我每天都在想你嗎？」林全聽到有點嚇一跳，邊笑邊咳了好幾聲之後問許智傑，「請指教？」許智傑接著就獻唱了一首自己改編歌詞版本的歌手張洪量名曲《你知道我在等你嗎》。

許智傑接著就開始唱改編歌詞的「你知道我在等你嗎？」，許智傑唱說，「你知道我在等你嗎？要怎麼能讓台灣人民過得很好？你知道我在等你嗎？你如果真的在乎我，要如何能把台灣經濟好好打拼，莫名我就喜歡你，深深地愛上你，在行政院多聽人民聲音。」林全邊聽邊笑到不行。

(中時)