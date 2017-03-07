苗中繁星全國第三 多匹黑馬拚出佳績
大學繁星推薦入學放榜，國立苗栗高中報名137人、錄取105人，其中國立大學46人，4人進醫學大學，總錄取率77％，全國排名第三，比去年成績大幅成長。
其中，畢業於頭屋國中的張靜汝，與來自建臺國中部的曾昱文，他們3年前會考成績分別為3A2B及4A1B，成績不算頂尖，但經過3年努力與衝刺，超越自我，分別錄取台大數學系及交大電機資訊學士班，以黑馬之姿考取第一志願。
另外，以5A成績進入苗中的趙仰生，學測成績雖出乎意料之外，這次以繁星錄取清大資訊工程學系，畢業於明仁國中的劉旻軒錄取成大電機工程學系，來自公館國中的江翊瑄錄取政大公共行政學系。
其他錄取國立大學，還有曾冠綸中正地球與環境科學系、蔡季廷中山電機工程學系、黃品程中興材料科學與工程學系、邱敏媛中與森林學系木材科學組、劉百鈞中央資訊工程學系、林咨萱臺灣師範大學教育學系、陳少淮臺灣師範大學工業教育學系能源應用組、吳蒨焄高雄師範大學國文學系、美術班唐藝庭臺灣藝術大學雕塑學系。繁星加上拾穗計畫錄取清大的吳煥然，苗中已有106位同學錄取大學。
苗中繁星錄取人數全國第三，僅次於潮洲和崗山，學校上午還在校園燃放鞭炮慶賀。
(中時)
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