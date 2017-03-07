覓2020年勝選人才 潘維剛：成功不必在我
國民黨主席參選人潘維剛今天說，如當選黨主席，會無私，2020年有義務也有責任須找出能夠代表國民黨當選的總統候選人，「成功不必在我」；另外也開出2018年「三都」當選目標。
潘維剛上午接受前總統府副秘書長羅智強「台北直播」節目專訪時表示，對於國民黨百年政黨來說，這次黨主席選舉，是非常大的關鍵。她推動「維新運動」，希望大家共同參與、擴大參與，把人才找回來、青年找回來、信心找回來。
潘維剛說，她受黨國栽培，希望透過這次黨主席選舉，把失聯的百萬黨員找回來。前國發會主委管中閔聽到她的參選理念後，相當感動，已經繳交新台幣1萬元，重返國民黨。
這次共有6人參與國民黨主席選舉，包括現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前國民黨副主席詹啟賢、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、以及潘維剛。潘維剛說，這次沒有一個人不講團結，但團結不應該變成口號，國民黨必須整軍待發，大家必須做到無私。
對於這次黨主席選舉，有人認為必須與2020年脫勾處理，但詹啟賢表態當選黨主席後將角逐2020年總統大選，對此，潘維剛說，2020年，必須能夠找出代表國民黨當選的候選人，「這應該就是國民黨主席最大的責任與義務」。
「成功不必在我」，她認為，黨主席必須無私，這是她的基本信念。潘維剛甚至開玩笑說，她當選2020年總統的民調才2％。
此外，對於2018年六都選舉，潘維剛開出「三都」的勝選目標，如果無法達標，屆時會辭去黨主席一職。
她說，由於自己起步晚，也未透過傳統方式連署，所以希望支持的網友能夠幫忙連署。1060307
(中央社)
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