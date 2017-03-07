陸財長：陸部分地方政府違法舉債

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針對中國大陸部分地方政府大肆舉債，大陸財政部長蕭捷今天坦承，一些地方確實存在不同程度的違法、違規舉債擔保問題，因此將「開前門」和「堵後門」並用，健全管理機制。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天上午舉行記者會，邀請蕭捷說明財政議題。他在回答外媒提問時，作上述表示。

蕭捷說，近年來一些地方確實存在不同程度的違法、違規舉債擔保問題，個別地區的償債能力還有所減弱。為防範地方政府的債務風險，中國大陸財政部已建立風險因應處置預案和分類處置指南等系列制度。

他表示，為制止違法、違規舉債擔保，下一步將堅持「開前門」和「堵後門」並舉的做法，進一步健全管理機制。

蕭捷解釋，「開前門」就是要合理安排地方新增的債務規模。在今年提請全國人大審議的預算草案中，就安排繼續發行地方政府一般債券和專項債券，同時也繼續發行地方政府債券置換既有債務，以滿足地方政府的融資需求，降低融資成本。

「堵後門」則要嚴格落實地方政府債務限額管理和預算管理制度，健全風險預警和緊急處置機制，加大對違法違規融資擔保行為的查處和究責力度。1060307

(中央社)