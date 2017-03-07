消防局隊員李盈勳失蹤 空軍加入搜救

台北市消防局隊員李盈勳日前攀登花蓮南二子山失蹤至今，救難小組搜尋多日無所獲，空軍今天派遣山區搜救小組加入搜救行列，盼能把握黃金時間早日尋獲。

台北市消防隊員李盈勳、蔡智成、林耿偉3人相約於二二八假期到花蓮攀登南二子山，其中雙溪分隊消防員李盈勳在3月1日前往尋找水源失蹤，另兩名同伴找了一天未果，於3日傍晚下山，向花蓮鳳林分局西林派出所報案。

警消獲報後，由花蓮、台北與台灣磐石救難隊組成聯合救難小組數十人，4日一早搭乘空勤直升機上山搜救，經多日搜尋，因山區天候差、山徑難行，至今仍未發現李盈勳的蹤跡。

空軍第401聯隊今天接獲國防部聯指中心命令，成立山區搜救小組，共14員官兵加入救援。

失蹤的李盈勳是一名特搜隊員，有登山經驗，他的隊友說，跟他一起上山的3人中，就屬他的體能最好，希望他能度過這次難關。李盈勳曾獲全國散打搏擊錦標賽75公斤級冠軍，必殺技是「鞭腿」，有「消防鬥士」封號，隊員跟家屬都希望他能平安歸來。1060307

(中央社)