女毒梟吞鑰匙企圖保外就醫
楊樹煌／南投報導
埔里警分局昨晚在埔里鎮慈恩街知名巧克力店附近，查獲張姓女毒品通緝犯，女毒犯為躲避入監，疑在警方緝捕前先吞下鑰匙。經解送南投地檢署，檢警見她神情有異，她才坦承吞3支鑰匙，檢警隨即將她送往署立南投醫院就診，所幸並無生命危險。
埔里警分局新聞發言人，也是副分局長陳明城今上午表示，張嫌是南投地檢所發佈的毒品通緝犯，其刑期約10餘年，昨晚被警方發現欲緝捕時，張嫌為躲避入監執行，趁警不注意時偷偷吞下3支鑰匙，企圖保外就醫，拖延入監執行時間。
張嫌昨晚被逮時，警方並由她身上起獲3包2級毒品安非他命4.42公克，目前張嫌在南投醫院就診中；埔里警分局今天也針對張嫌在警方偵訊及解送過程被嫌犯吞食鑰匙，調閱相關錄影資料進行檢討，認為同仁在戒護安全上，確有疏失之責。陳副分局長表示，未來將會利用各種勤教機會，要求三安規定，並加強搜身及落實入犯安全戒護。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。