女毒梟吞鑰匙企圖保外就醫

埔里警分局新聞發言人、副分局長陳明城說明張姓女毒犯吞鑰匙企圖保外就醫過程。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

埔里警分局昨晚在埔里鎮慈恩街知名巧克力店附近，查獲張姓女毒品通緝犯，女毒犯為躲避入監，疑在警方緝捕前先吞下鑰匙。經解送南投地檢署，檢警見她神情有異，她才坦承吞3支鑰匙，檢警隨即將她送往署立南投醫院就診，所幸並無生命危險。

埔里警分局新聞發言人，也是副分局長陳明城今上午表示，張嫌是南投地檢所發佈的毒品通緝犯，其刑期約10餘年，昨晚被警方發現欲緝捕時，張嫌為躲避入監執行，趁警不注意時偷偷吞下3支鑰匙，企圖保外就醫，拖延入監執行時間。

張嫌昨晚被逮時，警方並由她身上起獲3包2級毒品安非他命4.42公克，目前張嫌在南投醫院就診中；埔里警分局今天也針對張嫌在警方偵訊及解送過程被嫌犯吞食鑰匙，調閱相關錄影資料進行檢討，認為同仁在戒護安全上，確有疏失之責。陳副分局長表示，未來將會利用各種勤教機會，要求三安規定，並加強搜身及落實入犯安全戒護。

(中時)