各黨佈局2018議員選舉 柯P：沒先協調會混戰

提早準備2018議員選舉，各黨也開始佈局台北市人選，不過民進黨、時代力量，「大、小綠競爭都要爭取白色力量支持」。台北市長柯文哲屆時是否會為雙方都站台，有如玩兩面手法？對此，柯文哲表示，競爭當中也可以有協調，因為是多席次的議員選區，需要事先協調。「沒協調會混戰，局面就很難控制」

柯文哲提到，先前黃國昌、范雲都曾找過他，他就建議提名要政黨與政黨間坐下來協調，減少衝突。

媒體追問，那如果站台會有選擇嗎？柯文哲說，統戰就是朋友要多、敵人要少。當然要爭取最多朋友，但要減少他們之間的衝突，這就要居中協調。

至於是否也會替國民黨站台？柯文哲回說，只要是對市民有益的事，國民黨議員拜託我們該做都會做。「那有些議員叫我們站台，我們也乖乖去站台。」不過有些國民黨議員放話說要「拜託柯不要去」?柯說，很簡單啊 ! 那有的不需要我們就不去。

(中時)