各黨佈局2018議員選舉 柯P：沒先協調會混戰
提早準備2018議員選舉，各黨也開始佈局台北市人選，不過民進黨、時代力量，「大、小綠競爭都要爭取白色力量支持」。台北市長柯文哲屆時是否會為雙方都站台，有如玩兩面手法？對此，柯文哲表示，競爭當中也可以有協調，因為是多席次的議員選區，需要事先協調。「沒協調會混戰，局面就很難控制」
柯文哲提到，先前黃國昌、范雲都曾找過他，他就建議提名要政黨與政黨間坐下來協調，減少衝突。
媒體追問，那如果站台會有選擇嗎？柯文哲說，統戰就是朋友要多、敵人要少。當然要爭取最多朋友，但要減少他們之間的衝突，這就要居中協調。
至於是否也會替國民黨站台？柯文哲回說，只要是對市民有益的事，國民黨議員拜託我們該做都會做。「那有些議員叫我們站台，我們也乖乖去站台。」不過有些國民黨議員放話說要「拜託柯不要去」?柯說，很簡單啊 ! 那有的不需要我們就不去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。